Bollate marcia per Omar | Aspettiamo giustizia

"Un anno senza Omar, un anno senza giustizia". Per non dimenticare e per chiedere che venga fatta giustizia, familiari e amici di Omar Bassi, hanno organizzato per martedì 5 agosto una camminata per le vie di Bollate. Il 23enne è morto il 5 agosto 2024 per emorragia cerebrale all’ospedale di Reggio Calabria, mentre era in vacanza con i suoi genitori, quindici giorni dopo essere stato picchiato dai buttafuori della discoteca Dolce Beach ad Origgio, nel varesotto. Quella sera, il 20 luglio 2024, Omar era andato a ballare con il fratello Thomas, cugini e amici, è intervenuto per difendere il fratello quando è stato picchiato dai buttafuori del locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

