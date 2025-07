Boeri | Non sono un cementificatore Il warning a Sala era solo un allarme

Coinvolto nell’inchiesta sull’urbanistica in corso a Milano, l’architetto Stefano Boeri si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social, in cui ha scritto di essere stato oggetto «di una violenta campagna diffamatoria», dovuta in particolare «alla diffusione di una serie di frammenti decontestualizzati» di suoi messaggi privati. «Una situazione incresciosa, non nuova in Italia, che sull’onda di un processo mediatico trasforma in colpevole chi, come nel mio caso, è semplicemente coinvolto in un’indagine preliminare», ha aggiunto l’archistar. «Mi sono tuttavia reso conto che questo mio silenzio ha lasciato spazio a troppi dubbi e malevole interpretazioni», ha proseguito Boeri, denunciando che dai media è stata suggerita «un’immagine totalmente distorta» della sua vita professionale e privata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Boeri: «Non sono un cementificatore. Il “warning” a Sala era solo un allarme»

