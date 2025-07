Bob’s burgers non farà mai questo trucco divisivo dei simpson

divieto di rappresentare il futuro nelle serie animate: una scelta strategica. Nel panorama delle produzioni televisive animate, alcune decisioni creative si distinguono per la loro originalità e coerenza con l’identità dello show. Un esempio recente riguarda la serie Bob’s Burgers, che ha deciso di evitare un particolare espediente narrativo: i flash forward dedicati al futuro della famiglia protagonista. l’assenza di episodi sul futuro in Bob’s Burgers. Durante il panel tenuto al San Diego Comic-Con 2025, Loren Bouchard, creatore della serie, ha annunciato che non verranno mai realizzati episodi che mostrino il futuro dei personaggi principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

