blitz a lido tre archi arrestata capo clan della malavita locale

Fermo, 26 luglio 2025 – Nonostante fosse sottoposta alla sorveglianza speciale per tentato omicidio, se ne andava in giro liberamente a curare i suoi affari loschi legati allo spaccio di droga. La cosa, però, non è sfuggita ai poliziotti della squadra mobile di Fermo, guidati dal commissario capo Gabriele Di Giuseppe, che l’hanno sorpresa con le mani nel sacco e l’hanno arrestata. In manette è finita una 36enne di origini albanesi, residente a Fermo. Si tratta di un personaggio di spicco della malavita locale con diversi precedenti, su tutti la condanna per essere stata la mandante di un tentato omicidio per regolare dei conti in sospeso con un 40enne tunisino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

