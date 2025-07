blatte volanti a firenze oltre 500 interventi di disinfestazione

Firenze, 26 luglio 2025 – Sono ben 519 gli interventi effettuati in meno di due anni a Firenze da Alia Plures per contrastare la diffusione delle blatte, in particolare della specie comunemente nota come “volante”, sempre piĂą presente nei centri urbani a causa dell’aumento delle temperature e dell’umiditĂ .? L’attivitĂ , capillare e coordinata, ha interessato tutti e cinque i quartieri di Firenze, con una concentrazione significativa nei mesi estivi, quando l’attivitĂ degli insetti raggiunge il suo apice. Solo nel 2024 sono stati eseguiti 339 interventi mirati tra marzo e novembre, a cui si aggiungono 170 operazioni nei primi sei mesi di quest’anno, svolti, ad esempio, nelle aree di Borgo Ognissanti, Via Santa Reparata, Via Palazzuolo, Via delle Ruote, Via degli Alfani, Via de’ Pilastri, Via de Pinedo, Via Baracca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

