Blatte in cucina e in magazzino | chiuso un bar di Santa Luce

SANTA LUCE – Un’operazione dei militari del Nucleo antisofisticazioni e sanita?, ha portato alla sospensione immediata di un bar nel Comune di Santa Luce, a seguito di una preoccupante ispezione igienico-sanitaria. Il controllo, effettuato nel pomeriggio di ieri (25 luglio), nell’ambito dei servizi per la tutela della salute, in aderenza all’operazione estate tranquilla 2025 “posti di ristoro autostradali e grandi vie di comunicazione”, ha rivelato condizioni critiche all’interno dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di cibo. Piu? specificatamente i militari hanno controllato la situazione del locale cucina e del magazzino constatando precarie condizioni igienico sanitarie e la presenza diffusa di blatte in vari punti della pavimentazione e sotto le attrezzature. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

