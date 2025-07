Il problema bivacchi continua. Le lamentele arrivano soprattutto da chi vive o lavora in centro, dove la situazione dei bivacchi – tra chi dorme per strada, sulle panchine o all’ombra dei portici – si fa sempre più evidente. Ieri mattina tra i banchi del mercato, a pochi metri dai venditori, c’erano persone sdraiate o avvolte in coperte, incuranti del viavai della gente. I residenti raccontano di segnalazioni frequenti, soprattutto in alcune vie particolarmente esposte al fenomeno: via Paolini, via Fiscaletti, via Pasqualetti. "Non è possibile che in pieno giorno, nel cuore del mercato, ci sia gente che dorme sulle panchine come se nulla fosse", riferisce un commerciante della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Bivacchi tra i banchi del mercato. Segnaliamo ma non cambia nulla"