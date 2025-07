Bissouma Juve a singhiozzo | è tra gli obiettivi più economici a centrocampo ma c’è un nuovo ostacolo Le ultime sul maliano del Tottenham

Bissouma Juve a singhiozzo: è tra gli obiettivi più economici a centrocampo, ma c’è un nuovo ostacolo. Le ultime sul maliano in forza al Tottenham. Il calciomercato Juve  continua a cercare rinforzi per il proprio centrocampo, e uno dei nomi che rimane in lista è Yves Bissouma, centrocampista maliano del Tottenham Hotspur. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve  resta interessata al giocatore, ma la trattativa presenta delle complicazioni. La principale riguarda la sua condizione di extracomunitario, che limita le opzioni della Juve  per gli slot disponibili nella rosa. La Juve  ha già riservato uno slot per l’acquisto di Molina, terzino dell’ Atlético Madrid, e quindi Bissouma può essere considerato solo come alternativa per il centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bissouma Juve a singhiozzo: è tra gli obiettivi più economici a centrocampo, ma c’è un nuovo ostacolo. Le ultime sul maliano del Tottenham

