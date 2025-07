Bisseck Inter dubbi sul suo futuro! Può uscire ma ad una sola condizione Ecco quale

Bisseck Inter, futuro in bilico con l’Inter per il centrale tedesco! Può uscire, ma solo a queste condizione. Ecco cosa deciderĂ la sua permanenza. Yann Bisseck, giovane difensore tedesco dell’ Inter, si trova in una situazione di incertezza. Attualmente impegnato a Appiano Gentile per recuperare da un infortunio, il futuro del giocatore potrebbe essere deciso dalle prossime offerte che arriveranno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ Inter ha scelto di puntare sul giovane talento per il futuro, ma la sua permanenza in nerazzurro non è affatto scontata. Se dovesse arrivare un’offerta significativa da un top club, l’ Inter prenderĂ in considerazione una possibile cessione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, dubbi sul suo futuro! Può uscire, ma ad una sola condizione. Ecco quale

In questa notizia si parla di: inter - bisseck - uscire - condizione

Bisseck Inter, una big della Premier sogna lo scippo ai nerazzurri: ecco il prezzo fatto per una sua cessione - di Redazione Bisseck Inter, una big della Premier sogna lo scippo ai nerazzurri: ecco il prezzo fatto per una sua cessione.

Gol del mese Inter, Bisseck si porta a casa il premio di aprile! I tifosi hanno scelto questa rete – VIDEO - di Redazione Gol del mese Inter, Bisseck si porta a casa il premio di aprile! I tifosi hanno scelto questa rete come la migliore.

Bisseck attira l’attenzione in giro per l’Europa! La posizione dell’Inter - Yann Bisseck attira l’attenzione in tutta l’Europa grazie alle prestazioni fornite con la maglia dell’Inter.

Inter, dopo Stankovic in uscita altri 4 giocatori: situazione Asllani. Futuro deciso per Bisseck Vai su X

Repubblica - Lautaro o Calhanoglu, l’Inter si è rotta. Partito Inzaghi è venuto meno il collante che teneva insieme lo spogliatoio e gli scontenti sono tanti. Non solo il turco ma anche Dumfries, Bisseck e Frattesi. Alla fine l’argentino potrebbe aver fatto un assist a Vai su Facebook

L'Inter sistema la pratica-Cagliari con un comodo 3-1 e vola a +6 sul Napoli; Pavard, infortunio alla caviglia in Inter-Roma: le news; Pavard esce per infortunio, brutta tegola per l'Inter in vista del Barcellona: condizioni e tempi di recupero.

Infortunati Inter, prime indicazioni dal ritiro di Appiano: Bisseck e non solo, le condizioni - Infortunati Inter, le condizioni fisiche dei calciatori nerazzurri nel primo giorno del ritiro in Appiano. Lo riporta informazione.it

Inter, Calhanoglu si aggiunge a Bisseck e Zielinski: sarà fuori fino ... - Il difensore tedesco si era fermato a Monaco, mentre il centrocampista polacco ha accusato un problema durante il raduno con la nazionale. Riporta tuttomercatoweb.com