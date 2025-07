Respiro sibilante o affannoso, tosse e oppressione al torace: sono questi i sintomi dell’ asma, un’infiammazione cronica delle vie respiratorie – la piĂą diffusa affezione cronica tra i piccoli. A soffrirne, in Italia, è circa il 10% dei bimbi sopra i 6 anni, e addirittura il 30% considerando anche disturbi come rinite allergica e altri problemi respiratori. Comprensibilmente, quando scocca l’ora delle ferie la famiglia non si sente tranquilla a partire. Ma se l’asma non va in vacanza, chi ne soffre ci può andare benissimo: è questo il messaggio lanciato nei giorni scorsi dalla presidente SIMRU, dott. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Bisogna prepararsi al peggio e sperare nel meglio": dall'aria condizionata ai farmaci in valigia, i consigli dei pediatri per le vacanze dei bambini con asma