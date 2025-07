Biometano | BTS DevCo ed Eiffel Gaz Vert Sfida per la sostenibilità

Green One, la joint venture leader nello sviluppo di tecnologie di gestione anaerobica, di proprietĂ di BTS DevCo (la societĂ di sviluppo del Gruppo BTS) e di Eiffel Gaz Vert (il fondo d’investimento dedicato alle ’molecole verdi’ gestito da Eiffel Investment Group), annuncia il closing finanziario con Deutsche Bank, per un finanziamento tramite debito da 208 milioni di euro destinato allo sviluppo e alla realizzazione di 10 nuovi impianti di produzione di biometano in Italia. Una tappa fondamentale per il futuro dell’energia sostenibile nel nostro Paese. La realizzazione degli impianti infatti contribuirĂ concretamente agli obiettivi strategici dell’Italia in materia di indipendenza energetica, sostenibilitĂ ambientale e riduzione delle emissioni, promuovendo al contempo un modello di economia circolare attraverso la valorizzazione dei rifiuti organici di origine agricola e agroindustriale e la loro trasformazione in gas naturale rinnovabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

