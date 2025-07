Bimbo annegato a Campigliano Assopiscine rinnova l’appello alla prevenzione e alla sicurezza

Assopiscine esprime profonda vicinanza e cordoglio alla famiglia del bambino di 6 anni deceduto dopo due giorni di ricovero in seguito a un incidente avvenuto in una piscina a Campigliano (SA). Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe caduto in acqua accidentalmente, riportando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it