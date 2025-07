Bimbo 3 anni muore dopo essere stato lasciato in auto sotto al sole dall'assistente sociale per 5 ore

Tragedia in Alabama (USA) dove un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto al solo per 5 ore dall'assistente sociale: "È l'incubo di tutti i genitori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

