Milano, 26 luglio 2025 – Per chi è cresciuto negli anni Ottanta è stato molto più di un semplice programma televisivo per i più piccoli. Ma una “certezza” pronta a scandire i pomeriggi di milioni di bambini e ragazzi. Stiamo parlando di Bim Bum Bam, il contenitore tv targato Fininvest, che lanciò tanti nuovi volti tv, molti dei quali ancora oggi amatissimi dal grande pubblico. A fare gli onori di casa il mitico Uan, il cane rosa con il basettone fucsia. In una foto dell'ufficio stampa Uan Se siete cresciuti con Bim Bum Bam c’è una buona notizia per voi: Uan e compagni stanno per tornare in scena, dagli studi tv per la prima volta in teatro, con un vero e proprio show che avrà una prima data zero il 18 ottobre al Sociale di Alba, per debuttare in prima nazionale il 29 al Lirico di Milano e poi in tournée fino a dicembre con tappe anche a Torino, Ferrara, Napoli, Roma, Catania, Palermo e Montecatini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bim Bum Bam sbarca a teatro con Uan, Manuela Blanchard e Marco Bellavia: “Il sogno? Riabbracciare Bonolis dopo 30 anni”