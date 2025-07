bim bum bam e uan debuttano a teatro

Montecatini, 26 luglio 2025 - Molto più di un programma per ragazzi. Un vero cult, che fece la fortuna dei pomeriggi Fininvest, lanciò nuovi futuri volti della tv e che chi era bambino negli anni '80 (e non solo) ancora oggi cita e ricorda con affetto. Bim Bum Bam con il suo mitico Uan, il cane rosa con il basettone fuxia, sta per tornare in scena, dagli studi tv per la prima volta in teatro, con un vero e proprio show che avrà una prima data zero il 18 ottobre al Sociale di Alba, per debuttare in prima nazionale il 29 al Lirico di Milano e poi in tournée fino a dicembre con tappe anche a Torino, Ferrara, Napoli, Roma, Catania, Palermo e Montecatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

