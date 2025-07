Biasin annuncia | Lookman Inter disposta ad accorciare le distanze!

Fabrizio Biasin ha illustrato la strategia dell’Inter per provare a definire l’ingaggio della sua “prioritĂ estiva”, ossia Ademola Lookman. Lo scenario. IL PIANO – Fabrizio Biasin si è così espresso sul suo account X riguardo le prossime mosse dell’Inter sul fronte legato ad Ademola Lookman. Di seguito la sua visione: « Dopo il lavoro degli agenti di Lookman, Inter e Atalanta hanno in programma un incontro nei primi giorni della prossima settimana per trovare un accordo. Ancora nessun rilancio ufficiale, ma Inter disposta ad accorciare le distanze. Lookman vuole solo l’Inter». Punto importante: l’Inter è pronta ad avanzare per arrivare a Lookman!. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Biasin annuncia: «Lookman, Inter disposta ad accorciare le distanze!»

