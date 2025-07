Bertinoro il sindaco fissa le priorità del mandato tra queste il completamento del Museo del gusto

Giovedì si è tenuta la seduta del Consiglio comunale di Bertinoro, durante la quale è stato presentato il programma di mandato che apre ufficialmente la nuova legislatura guidata dal sindaco Filippo Scogli. Nel corso della seduta, il sindaco ha illustrato le linee guida dell’azione amministrativa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

