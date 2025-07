Bersani e il doppio binario Dem vs Cdx | su Sala per inchiesta urbanistica | No dimissioni su Toti nel 2024 | Cosa aspetta a lasciare? - VIDEO

Bersani difende Sala, coinvolto in un'inchiesta a Milano, ma attaccò Toti chiedendone le dimissioni: due pesi e due misure che fanno discutere Sull'inchiesta urbanistica a Milano, Pier Luigi Bersani si è schierato a fianco del sindaco Giuseppe Sala, dicendo di non vedere il perchĂ© debba dimet. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bersani e il doppio binario Dem vs Cdx: su Sala per inchiesta urbanistica: "No dimissioni", su Toti nel 2024: "Cosa aspetta a lasciare?" - VIDEO

Discussione in studio, Mieli e Bardi difendono il modello Milano: Sala non verrà dimesso; Bersani: “Milano è attrattiva? Per chi? Esclude fasce di popolazione che dovrebbero poter vivere il cuore…; Sala difende il suo operato: «Le mie mani sono pulite». Ma la frattura politica scuote Palazzo Marino.

