Berge Juventus | scala posizioni il mediano del Fulham Perché piace alla dirigenza bianconera e qual è ad oggi la situazione

Berge Juventus: sta scalando posizioni e gerarchie il centrocampista del Fulham. Perché piace alla dirigenza bianconera e la situazione. Il mercato Juventus a centrocampo entra nel vivo. Con la cessione di Douglas Luiz sempre più vicina, la dirigenza bianconera, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sta intensificando il casting per individuare l’erede del brasiliano. Mentre il sogno resta il costoso Morten Hjulmand, la Signora valuta con grande attenzione una serie di alternative di alto livello, e tra queste sta prendendo quota la pista che porta in Premier League, al profilo di Sander Berge. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Berge Juventus: scala posizioni il mediano del Fulham. Perché piace alla dirigenza bianconera e qual è ad oggi la situazione

