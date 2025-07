Belgio sconfitto nella finalissima. La One Tribe sul tetto d’Europa.

Una formazione bolognese sul tetto d’Europa. L’ Under 17 One Tribe Bologna si è aggiudicata, a Lund in Svezia, il torneo internazionale Youth Ultimate Summit. La giovane formazione bolognese ha fatto percorso netto, chiudendo al primo posto il girone eliminatorio, continuando nei quarti e in semifinale e completando la splendida cavalcata battendo 11-9 il Belgio nella finalissima. Un risultato storico che è frutto di anni di lavoro e di sviluppo giovanile di quella che è la societĂ piĂą numerosa in Italia. Una societĂ che continua in maniera proficua la collaborazione con le scuole del territorio bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

