Belén Rodriguez senza trucco | dopo le vacanze mostra le lentiggini sul viso

Belén Rodriguez è rientrata a Milano per qualche giorno per degli impegni lavorativi e sui social ha documentato il suo look "da città". In quanti hanno visto il suo selfie senza trucco?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: belén - rodriguez - trucco - vacanze

Belen Rodriguez e Angelo Galvano paparazzati insieme: ritorno di fiamma? - La showgirl argentina Belen Rodriguez e Angelo Galvano sono stati visti insieme: che ci sia aria di un ritorno di fiamma tra i due?

Belen Rodriguez ha subito un intervento, come sta e cosa è successo - Ecco come sta Belen Rodriguez dopo l'intervento L'articolo Belen Rodriguez ha subito un intervento, come sta e cosa è successo proviene da Novella 2000.

Belen e Cecilia Rodriguez, Il Gelo Continua: Il Segnale Che Fa Parlare Tutti! - Continua la crisi tra le sorelle Rodriguez. Ma c’è di più. Un gesto social scatena il gossip e riaccende i sospetti su un gelo familiare mai risolto.

"È il primo sole che prendo da 3 anni" Belen Rodriguez ha trascorso qualche giorno di vacanza al mare con la figlia Luna Marì. Ha condiviso sui social alcuni scatti mentre prende il sole in Sardegna. Proprio la protezione dal sole è stato uno degli argomenti s Vai su Facebook

Cecilia Rodriguez completamente al naturale. I fan: Sei bellissima acqua e sapone.