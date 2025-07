Belen Rodriguez paura in casa | malore improvviso per la la showgirl

Un risveglio da incubo e tanta paura per Belen Rodriguez, che ha raccontato ai suoi follower, attraverso Instagram, un episodio che l’ha vista protagonista nelle prime ore del mattino. Erano le sei quando la showgirl argentina, appena tornata a Milano per lavoro, si è ritrovata a fare i conti con un malore improvviso mentre era sola in casa. Nessuno accanto a lei: né i figli Santiago e Luna Marì, né amici, né familiari. In quei momenti di vero spavento, Belen ha pensato di chiamare un’ambulanza ma ha poi scelto di aspettare, tentando di calmarsi e di gestire la situazione da sola. Attraverso una serie di storie, la conduttrice ha condiviso i dettagli di quanto accaduto, ammettendo di non sapere cosa abbia davvero scatenato quel malessere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Belen Rodriguez, paura in casa: malore improvviso per la la showgirl

