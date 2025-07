Beautiful Anticipazioni Puntata del 27 luglio 2025 | Zende vuole Luna a ogni costo Vero amore o solo vendetta?

Vediamo cosa succederĂ nella puntata di Beautiful in onda il 27 luglio 2025 su Canale5. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Zende non sembrerĂ intenzionato a mollare la presa con Luna. RJ lo attaccherĂ ma basterĂ a tenerlo lontano dalla Nozawa?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Puntata del 27 luglio 2025: Zende vuole Luna a ogni costo. Vero amore o solo vendetta?

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni - puntata - luglio

Beautiful, anticipazioni USA: Luna Nozawa irrompe nella vita di Finn e saluta la passerella di Los Angeles - Una ventata d’aria fresca – o forse un uragano? Giudicate voi. Negli episodi americani di Beautiful dedicati ai May Sweeps, Luna Nozawa torna a Los Angeles con un obiettivo che non lascia spazio a mezze misure: abbracciare, finalmente, quel padre biologico che finora ha visto solo da lontano, il dottor John “Finn” Finnegan.

Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 maggio 2025 - Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 10 maggio 2025.

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata.

L' INTERVISTA, con il professor Fabrizio Pezzani Puntata del 24 Luglio 2025 Un programma di attualitĂ , politica ed economia condotto da Giuseppe Vecchio... Vai su Facebook

#beautiful Vai su X

Beautiful, le anticipazioni puntate dal 28 luglio al 3 agosto; Beautiful: anticipazioni venerdì 25 luglio!Thomas e Zende riescono a guadagnarsi fiducia?; Beautiful Anticipazioni Puntate dal 20 al 26 luglio 2025: Finn trema, Hope è in pericolo!.

Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 luglio 2025 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Innocence e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 26 luglio 2025. Da msn.com

Innocence, Anticipazioni Quinta Puntata: ecco cosa succederà oggi, sabato 26 luglio 2025, nell'episodio della serie - Scopriamo insieme cosa succederà nella quinta puntata di Innocence, in onda oggi - msn.com scrive