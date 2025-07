Beach Soccer l’Italia domina contro la Danimarca nelle qualificazioni all’Euro Beach Soccer League

Ottimo esordio per la Nazionale italiana di Beach Soccer nella fase iniziale delle qualificazioni alla Superfinal dell’Euro Beach Soccer League, che sarĂ in programma dal 9 al 14 settembre a Viareggio. Gli azzurri hanno superato agevolmente la Danimarca con un netto 5-1 nella prima partita del Gruppo A, portandosi in testa alla classifica insieme alla Cechia, che aveva battuto per 3-2 l’Estonia. Gli azzurri partono fortissimo e dopo soli tre minuti è Casapieri ad aprire le marcature, segnando con un potente tiro da fuori area. Il 2-0 arriva con una spettacolare rovesciata di Giordani e subito dopo è Sciacca a mettere la sua firma sulla partita, trovando il tap in decisivo per il 3-0 con cui si chiude il primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

