Bcc Romagnolo a fianco del vivaio.

Prosegue la collaborazione tra il Volley Club Cesena e Bcc Romagnolo, che grazie al ruolo di main Sponsor del settore giovanile del sodalizio pallavolistico che conta un migliaio di tesserati, vedrà tutte le 60 squadre affiliate al vivaio del Club – inclusi i settori Under 18 femminile, Under 19 maschile, Serie D femminile e maschile – legarsi anche per la prossima stagione al marchio Bcc Romagnolo. Riguardo ai numeri, l’annata sportiva 2024-2025 ha visto già 56 squadre scendere in campo coinvolgendo appunto un migliaio di atleti, la cui età media è di 12 anni, che sono stati coadiuvati nel loro percorso da 41 allenatori e 20 dirigenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

