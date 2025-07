Battlefield 6 vuole essere Call of Duty Ma resta Battlefield nel bene e nel male

Io ho lasciato Battlefield anni fa, e non perchĂ© non mi piacesse, ci ho giocato tantissimo, solo che a un certo punto era diventato troppo lento, troppo pesante, troppo Battlefield, troppo “simulativo”. Call of Duty, con tutti i suoi difetti e la deriva da skin da cartone animato (stile Fortnite, a me non dispiace, tanto uso sempre skin femminili, perchĂ© sono femminista, e perchĂ© meglio sembrare una donna brava a giocare a Cod che un maschio scarso), cross-over con Terminator, Gundam e streamer col filtro neon, è almeno immediato, rapido, letale, sporco e bastardo. Insomma, EA ha svelato Battlefield?6 il 24 luglio con un trailer cinematografico che mostra una New York distrutta (Brooklyn Bridge compreso), guerra su terra, mare e aria, elicotteri che esplodono ovunque e un presidente USA che esclama “It’s over” rivolto a una megazienda militare fittizia, Pax Armata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Battlefield 6 vuole essere Call of Duty. Ma resta Battlefield (nel bene e nel male)

