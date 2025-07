Bassanetti e quel diario diventato romanzo | Il mio ’giallo’ tra le colline di Vallurbana

Suo fratello Gabriele, giornalista, un anno fa ha pubblicato la sua opera prima (‘La nostra notte deve ancora cominciare’, edita da Incontri) mentre 15 anni fa, ancora adolescente, suo figlio Francesco aveva dato alle stampe un ‘fantasy’ dal titolo ‘Dave Calson e l’ordine dei draghi’. Non poteva essere da meno, Marta Bassanetti, che ha scelto il ‘giallo’ come genere e le prime colline sassolesi come ambientazione. E ha dato alle stampe, per Entheos Edizioni, ‘La valle dei sospetti’, debutto non privo di pretese di una donna che quotidianamente si occupa d’altro (lavora per un’azienda del distretto ceramico, "e scrivere – dice – è giusto un hobby") ma ha trasformato il suo diario, che ha cominciato a tenere sei anni fa, in un ’giallo’ corale che, recita la sinossi, "gioca con la fiducia, l’apparenza e la natura del male". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

