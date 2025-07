Basket l’Italia Under 18 batte la Germania nel debutto agli Europei | 21 punti di Matteo Accorsi

L’Italbasket debutta nel migliore dei modi agli Europei Under 18 in svolgimento a Belgrado (Serbia). Gli azzurrini battono la Germania per 85-71 per la prima giornata del girone A, in un match indirizzato sui binari giusti nella seconda frazione con un break di 13-0 e controllato poi nella ripresa nonostante un contro-parziale di 12-0 della ‘ Mannschaft ‘ nel terzo quarto. I ragazzi di coach Marco Sodini ritorneranno in campo già domani sera alle ore 21:00 contro la Bulgaria, completando poi la prima fase lunedì pomeriggio alle ore 16:00 contro Israele. Matteo Accorsi protagonista con 21 punti segnati, insieme a Mattia Ceccato che mette a referto 16 punti – 12 punti equamente divisi tra Patrick Hassan e Diego Garavaglia, con Mathieu Grujicic ultimo ad arrendersi tra i tedeschi con 23 punti ma non sono bastati per impensierire la squadra del Belpaese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, l’Italia Under 18 batte la Germania nel debutto agli Europei: 21 punti di Matteo Accorsi

In questa notizia si parla di: under - germania - agli - europei

Germania: “Anche i richiedenti asilo potrebbero essere respinti” - Il nuovo governo tedesco ha dichiarato mercoledì che inizierà a incrementare i controlli alle frontiere per contenere l'immigrazione

Al bando i vetero-fasci del Regno di Germania. Un impero immobiliare - Arrestati i capi, perquisiti i covi, e infine bandita l’organizzazione diventata nell’ultimo decennio un vero e proprio «contro-stato» nemico della democrazia.

Volley femminile, l’Italia debutta con una vittoria: Germania sconfitta senza le big - L’Italia ha incominciato la stagione agonistica battendo la Germania per 3-1 (25-18; 20-25; 25-17; 25-21) nell’amichevole andata in scena al PalaIgor di Novara.

Europei Under 21, finale: Inghilterra-Germania 3-2, ai Young Lions il quarto titolo continentale Nel primo extra-time decisivo il gol di Rowe. Le altre reti: Elliott al 5’, Hutchinson al 25’, Weiper al 45’+1’, Nebel al 61’ Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainew Vai su Facebook

Basket, l’Italia Under 18 batte nettamente la Germania nel debutto agli Europei. 21 punti di Matteo Accorsi e 16 di Ceccato; Italia - Germania Europei Under 21 2025: orario e dove vedere la partita dei quarti di finale · Calcio oggi; Finale EURO U21: storia di Inghilterra - Germania.

Prossima partita Italia Under 21 agli Europei, quando e contro chi gioca se elimina la Germania - Se l'Italia riuscirà a eliminare la Germania si qualificherà per le semifinali degli Europei Under 21 e tornerebbe in campo, in quel caso, mercoledì 25 giugno, alle ore 21, contro la vincente di ... fanpage.it scrive

L'Italbasket Under 20 sul tetto d'Europa: trionfo azzurro agli Europei di basket U20, Ferrari MVP - L'Italia torna a vincere i Campionati europei di basket Under 20 a 12 anni dall'ultima volta: gli azzurri superano la Lituania in finale. Come scrive olympics.com