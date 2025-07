La San Giobbe Chiusi ha annunciato la firma di Gabriele Freddara (nella foto) in qualità di nuovo responsabile tecnico del settore giovanile. Trentuno anni, originario di Camerino, in provincia di Macerata, si è formato cestisticamente fra la squadra della sua città natale e la Vigor Matelica. La carriera come allenatore ha preso il via nel 2018 con il CUS Camerino. L’esperienza con la formazione marchigiana si è interrotta nella stagione successiva, quando Freddara si è trasferito a Perugia per intraprendere il percorso che lo ha poi portato alla laurea in Scienze Motorie. Nel 2021 viene chiamato dalla Pallacanestro Perugia con la quale ha vinto tre campionati, di cui due da assistente e uno da capo allenatore, tra Under 13 e Under 19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket. La San Giobbe annuncia Gabriele Freddara. Sarà il responsabile del settore giovanile