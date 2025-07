Basket il Brasile sorprende gli Stati Uniti all’overtime e conquista l’oro alle Universiadi 2025 La Lituania vince il bronzo

Il Brasile compie l’impresa e vince l’oro nel torneo maschile di basket alle Universiadi 2025 di Essen (Germania)! La Nazionale verde-oro sorprende i favoriti Stati Uniti battendoli per 94-88 all’overtime, dopo essere scivolata addirittura a -26 nel terzo quarto e completando così una rimonta incredibile che vale il gradino più alto del podio frutto anche di un parziale interno di 35-13 nei 10? conclusivi dei tempi regolamentari che hanno inciso e non poco nella testa degli americani. Pereira Borges protagonista con 25 punti, al pari di Camilo Dos Santos che piazza 18 punti – 16 punti per Barbosa Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it

