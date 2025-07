È stata una trattativa lunga ed estenuante, che solo nell’ultima settimana ha subito un’importante e netta accelerata, ma ora è ufficiale: Sebastian Vico vestirà la maglia dei Baskérs Forlimpopoli nella stagione 202526 e anche in quella successiva, in forza del contratto biennale siglato dal giocatore argentino. Si tratta di un vero e proprio colpaccio per la società artusiana, che si aggiudica così le prestazioni di un bomber di grande esperienza e qualità, un giocatore che nelle sue venti stagioni italiane da senior, sempre tra A2 e serie B, solo in tre annate è sceso sotto la doppia cifra di media. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baskérs, colpo grosso. Affare fatto per Vico