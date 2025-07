Baseball | fuochi d’artificio nel debutto dei playoff Parma ok Collecchio a sorpresa su Bologna

Debuttano i playoff scudetto del baseball. Lo fanno con le serie di ottavi di finale, destinate ad avere chiavi intense, forse anche decisive, già nel sabato pomeriggio. L’Italia dei diamanti si stringe tutta attorno al periodo dove ogni cosa può accadere, e dove, come oggi, anche le sorprese possono avere un gusto aprticolare. Innanzitutto, gli incontri con storia relativa: il 4-0 di Macerata su Verona, che pur tenendo discretamente in difesa non riesce mai a sfondare su Moreno, Rojas Zerpa e Casimiri che si alternano sul monte. Netto anche il 6-1 del Big Mat Grosseto su Ronchi dei Legionari, che matura soprattutto nei primi tre inning, e il 6-0 di Parma al Cavalli sugli orgogliosi Athletics Bologna, che fino al sacrificio di Concepcion reggono molto bene, poi da quel quinto inning il Parmaclima scappa via. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baseball: fuochi d’artificio nel debutto dei playoff. Parma ok, Collecchio a sorpresa su Bologna

Modena Baseball sfida Athletics Bologna: big match decisivo per i playoff scudetto - Momento della verita per i sogni di gloria di un Modena alla ricerca di una identità da verificare oggi al Torri, contro gli ospiti e leader del girone, l’ Athletics Bologna.

Baseball Godo sfida i Lupi di Firenze: obiettivo playoff e serie A Gold 2026 - Il diamante di Godo ospita oggi (ore 15 e 20) la sfida tra i Goti e i Lupi di Firenze, formazione ancora in lizza per uno dei primi due posti che valgono l’accesso ai playoff, nella speranza poi di vincere e accedere direttamente alla serie A Gold 2026.

Baseball. Paganelli a una sola vittoria da playoff e primo posto. E un giovane gialloblù è argento europeo in azzurro - La Paganelli Modena vede i play off scudetto sempre più vicini. Nella scorsa giornata di Serie A, la vittoria di gara uno col Torre Pedrera a Rimini vale tanto oro quanto pesa, mentre gara due non si è giocata, causa diluvio, ed è stata rinviata a data da destinarsi.

