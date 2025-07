Baronissi la Sindaca Petta | Inaugurata la prima casetta del Book Crossing nella Villa Comunale

Tempo di lettura: 3 minuti È stata inaugurata la prima casetta del Book Crossing, denominata Libri Liberi, nella Villa Comunale “V. Siniscalco” di Baronissi. Si tratta di un nuovo spazio pensato per promuovere la lettura, la condivisione del sapere e il riuso intelligente dei libri. Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, è stato realizzato attraverso la riqualificazione di un vecchio chiosco, ora trasformato in un luogo accogliente e aperto a tutti, dove si potrà liberamente prendere, leggere e lasciare libri, in un’ottica di scambio gratuito e continuo. L’obiettivo è riportare il libro al centro della vita sociale, creando un presidio culturale informale in uno dei luoghi simbolo della quotidianità cittadina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Baronissi, la Sindaca Petta: “Inaugurata la prima casetta del Book Crossing nella Villa Comunale”

