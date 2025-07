Bari statale 16 | si ferma per prestare soccorso travolta Morta In serata

La donna stava percorrendo a bordo della sua auto la strada statale 16, in territorio di Bari. Vista la caduta di un motociclista si è fermata per soccorrerlo ma è stata investita da un'altra auto. La donna è morta. Incidente in serata, per cause da dettagliare.

Autovelox "solo approvato e non omologato" sulla Statale 16 a Bari: automobilista vince ricorso - Un autovelox posizionato sulla Statale 16 a Bari "solo approvato" e non omologato: per questa ragione la giudice di Pace di Bari, Nicoletta Palmieri, ha accolto l'istanza di un automobilista, assisttito dall'avvocato Roberto Iacovacci del Foro di Latina, annullando l'ordinanza-ingiunzione emessa.

Incidente sulla Statale 16 a Bari: scontro tra quattro vetture all'altezza di Torre a Mare - Un incidente si è verificato sulla Statale 16 a Bari, nelle vicinanze di Torre a Mare. Lo scontro, che ha coinvolto almeno 4 vetture, è avvenuto in direzione sud.

Volumi di traffico elevati e "criticità" nel tracciato: perché la Statale 16 è una delle strade con più incidenti a Bari - Oltre duecento incidenti, di cui due mortali, solo nel 2023, con un bilancio ancora tutto da definire per il 2024 e interamente da scrivere per il 2025.

