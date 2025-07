La donna stava percorrendo a bordo della sua auto con il marito la strada statale 16, in territorio di Bari. Vista la caduta di due motociclisti coinvolti in un incidente la coppia si èffermata per soccorrerli ma la 41enne è stata investita da un’altra auto. La donna è morta, il marito è rimasto ferito. Incidente in serata, per cause da dettagliare.     L'articolo Bari, statale 16: si ferma per prestare soccorso, travolta. Morta 41enne In serata, ferito il marito proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

