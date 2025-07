Bari si ferma per soccorrere una motociclista e viene travolta | morta donna di 41 anni

Bari, 26 luglio 2025 – Tragedia sulla tangenziale di Bari, dove nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, Giusy Lucente, 41 anni, è morta travolta da un'auto mentre prestava soccorso a una motociclista rimasta coinvolta in un incidente stradale. La donna, originaria di Acquaviva delle Fonti e residente a Sammichele di Bari, si era fermata insieme al marito Vito, dopo aver assistito all'impatto tra due moto e un'automobile. Giusy Lucente era scesa dalla sua Fiat 500 per soccorrere una giovane motociclista finita a terra, quando è stata investita da una Mercedes condotta da un uomo anziano, che procedeva lungo la carreggiata e - secondo una prima ricostruzione - avrebbe tentato di evitare il blocco causato dal precedente incidente senza riuscire a frenare in tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bari, si ferma per soccorrere una motociclista e viene travolta: morta donna di 41 anni

