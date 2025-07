Bari scende dall’auto per soccorrere una ragazza | donna di 41 anni travolta e uccisa in tangenziale

L’incidente è avvenuto alle 21,50 di venerdì 25 luglio all’ingresso del quartiere San Paolo, a Bari, sotto il ponte di viale Europa. Una ragazza di 25 anni era caduta dalla moto dopo l’impatto con un’auto e la donna, che guidava una vettura, si era fermata per aiutarla quando è. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bari, scende dall’auto per soccorrere una ragazza: donna di 41 anni travolta e uccisa in tangenziale

In questa notizia si parla di: bari - auto - ragazza - donna

Tentano assalto a portavalori a Bari ma il colpo fallisce: banditi in fuga, auto incendiate e traffico in tilt - Paura oggi sul tratto della provinciale 231, tra Bitonto e Sovereto (frazione di Terlizzi), nel Barese dove un gruppo armato ha tentato un assalto ad portavalori.

In auto una valigia con 50 kg di hashish: 26enne arrestato a Bari - Un giovane di 26 anni, incensurato, è stato arrestato dalla Polizia a Bari poichè sorpreso in auto con una valigia contenente 50 kg di hashish.

Sorpresa in auto con 5 ovuli di cocaina: arrestata a Bari 33enne leccese - Una 33enne di Guagnano (Lecce) è stata arrestata dai carabinieri nelle zona nord di Bari poichè sorpresa con 5 ovuli di cocaina in un bracciolo dell'abitacolo della sua vettura.

Una giovane vita spezzata nel cuore della notte. Una donna di 36 anni, originaria di Bitonto, è morta nelle prime ore di sabato 28 giugno dopo essere stata investita da un’auto nei pressi della stazione ferroviaria di Ostuni. L’incidente si è verificato intorno alle Vai su Facebook

Donna di 41 anni travolta da un’auto muore per soccorrere motociclista: incidente al San Paolo; Investita da un'auto nei pressi della stazione ferroviaria: muore una donna; A bordo di una minicar si scontra con un’auto a Bari: morta a 16 anni. Ferita l’amica.

Donna di 41 anni travolta da un’auto muore per soccorrere motociclista: incidente al San Paolo - L’incidente è avvenuto alle 21,50 di venerdì 25 luglio all’ingresso del quartiere San Paolo, a Bari, sotto il ponte di viale Europa. Come scrive msn.com

Bari, si ferma in tangenziale per soccorrere motociclisti: donna muore travolta da un’auto. Tre feriti - Una coppia era scesa dall’auto per aiutare due persone coinvolte in un precedente incidente. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive