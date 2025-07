Bari rapina aggravata | arrestati due gambiani

Gli arrestati, su disposizione dell’A.G., sono stati accompagnati nel carcere di Bari, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bari, rapina aggravata: arrestati due gambiani

Bari, il tifoso pestato davanti al figlio è tra gli arrestati per rissa in flagranza differita (Repubblica) - “ Tre uomini sono stati arrestati a seguito dell’inchiesta lampo avviata dalla Digos sull’aggressione all’esterno dello stadio San Nicola domenica 4 maggio.

Rissa fuori dallo stadio a Bari, botte davanti a un bimbo in lacrime: arrestati tre uomini dopo la protesta - Tre arresti per rissa pluriaggravata a Bari: violenza fuori dallo stadio San Nicola durante una protesta della tifoseria.

Cinghiate all'autogrill e rapina aggravata, 5 ultras del Bari arrestati dopo l'agguato ai tifosi dell'Avellino - Cinque arresti a Bari per l'aggressione di tifosi avellinesi sull'autostrada A14. Misure cautelari eseguite dalla Digos.

