Bari in tangenziale scende dall' auto per soccorrere due motociclisti | muore travolta

Investito anche il marito della donna, che era insieme a lei. L'uomo è ferito, ma non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bari, in tangenziale scende dall'auto per soccorrere due motociclisti: muore travolta

In questa notizia si parla di: bari - tangenziale - scende - auto

Lavori sulla Complanare Sud, chiusure dei tratti A14/Statale16-Bari Nord e Tangenziale-Modugno - Sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura.

Due incidenti in Tangenziale a Bari: traffico in tilt, code e rallentamenti - Due incidenti avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro hanno provocato traffico e rallentamenti sulla Tangenziale di Bari, in una mattinata caratterizzata dalla ripresa dopo il lungo ponte del 2 giugno.

Lavori sulla Complanare sud di Bari: stasera chiuso il tratto Tangenziale-Modugno - Sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di questa sera, martedì 24, fino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la Tangenziale e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto.

Violento impatto sulla strada Taranto-Massafra: morti un uomo e una donna. Da ricostruire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto tre mezzi: due auto e una betoniera Vai su Facebook

Bari, in tangenziale scende dall'auto per soccorrere due motociclisti: muore travolta; Scende dall'auto per soccorrere dei feriti e viene travolta e uccisa; Nuovi Tutor 3.0 in autostrada: la guida completa, la mappa 2025.

Bari, in tangenziale scende dall'auto per soccorrere due motociclisti: muore travolta - Sabato sera, sulla tangenziale di Bari, all'altezza dell'uscita per il quartiere San Paolo in direzione sud, una donna di circa 40 anni è morta dopo essere stata travolta da un Suv. Lo riporta msn.com

Bari, si ferma in tangenziale per soccorrere motociclisti: donna muore travolta da un’auto. Tre feriti - Una coppia era scesa dall’auto per aiutare due persone coinvolte in un precedente incidente. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it