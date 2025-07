Barbiere in nero e irregolare | scoperto scappa e prende a testate i carabinieri

Nel pomeriggio del 22 luglio scorso i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno arrestato un 20enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.Durante un controllo ispettivo ordinario in una barberia del ponente cittadino, il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

