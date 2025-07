Banksy | a Venezia messo in sicurezza il piccolo migrante dell'artista

(askanews) – Sono stati completati a Venezia i lavori di messa in sicurezza di The Migrant Child, l’opera realizzata da Banksy nel maggio 2019 sulla facciata di Palazzo San Pantalon sul Canal Grande, curati da Banca Ifis. L’intervento sul murale è stato deciso per il deperimento di una porzione pari al 30% dell’opera dell’artista britannico. GUARDA LE FOTO Banksy a Trieste: la mostra da non perdere. Affidati al restauratore Federico Borgogni, i lavori di messa in sicurezza di The Migrant Child hanno preso il via a inizio giugno 2025. Dopo le fasi di depolveratura, consolidamento superficiale e di profondità e pulitura delle superfici, nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio 2025, è stata asportata una parte del muro della facciata del Palazzo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Banksy: a Venezia messo in sicurezza il “piccolo migrante” dell’artista

