Bambino di 7 anni muore in piscina | era scivolato in acqua davanti alla madre Un dramma che lascia senza parole

Morto il bambino di 7 anni che, nella giornata di giovedì, era rimasto coinvolto in un grave incidente in una piscina di Giffoni Valle Piana (Salerno). Il piccolo era caduto in acqua. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bambino di 7 anni muore in piscina: era scivolato in acqua davanti alla madre. «Un dramma che lascia senza parole»

Napoli, un bambino di 9 anni sfreccia tra la folla su una mini moto: denunciati i genitori - Un bambino di nove anni è stato sorpreso a guidare una mini moto da cross nella zona pedonale di largo Berlinguer, in centro a Napoli.

Bambino di 6 anni scappa al controllo della mamma mentre gioca con il fratellino e finisce in mezzo alla strada, travolto da un Suv Mercedes: è grave - ROMANO D'EZZELINO (VICENZA) - Bambino di 6 anni scappa in strada e viene investito da un uomo alla guida di un Suv Mercedes.

Italia, bambino di tre anni precipita dal balcone: com’è potuto succedere - Il fatto è avvenuto in un’abitazione situata in un quartiere residenziale del capoluogo lombardo, dove un bambino di tre anni  è precipitato dal secondo piano  di uno stabile.

Non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni rimasto sott'acqua in piscina all’acquapark Splash di Gallipoli. È morto in ospedale dov'era ricoverato in condizioni critiche. La Procura ordinaria ha aperto un’inchiesta Vai su Facebook

