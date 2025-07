Balotelli si infuria e firma | torna subito in Serie A

Mario Balotelli può rimanere in Serie A: l’attaccante bresciano è pronto a rilanciarsi dopo l’esperienza poco felice al Genoa. Tra i tanti svincolati di lusso di questo calciomercato estivo spicca anche il nome di Mario Balotelli. L’attaccante italiano aveva provato a rilanciarsi la scorsa stagione con il Genoa ma le cose non sono andate molto bene. GiĂ con Alberto Gilardino faticava a trovare spazio, pur riuscendo comunque a collezionare qualche presenza da subentrato. Con l’esonero del tecnico italiano e l’arrivo di Patrick Vieira sulla panchina rossoblu Balotelli è praticamente sparito dai radar, concludendo la stagione con soli 56 minuti giocati. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Balotelli si infuria e firma: torna subito in Serie A

