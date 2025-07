Il mondo di Baldur’s Gate 3 è ricco di contenuti nascosti e sequenze che, sebbene non siano state integrate ufficialmente nel gioco, continuano a suscitare grande interesse tra i fan. Tra queste spicca una scena completamente doppiata e animata, mai rilasciata pubblicamente, che avrebbe potuto rappresentare uno degli aspetti piĂą sorprendenti e inquietanti dell’esperienza di gioco. Come evidenziato da un video pubblicato su YouTube da Chubblot, Karlach possiede una sequenza completa, doppiata e animata, che non è mai stata attivata nel gioco. In questa scena, la personaggio chiede al protagonista se può applicare una “tecnica” appresa dai chierici di Zariel per scoprire la veritĂ . 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Baldur’s gate 3: la scena tagliata più divertente che non ha fatto il montaggio finale