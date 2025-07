Bagni alla moda pop-up store e spiagge esclusive | le novità per l' estate 2025

Dalla Costa Azzurra alla Thailandia, passando per Creta e Sestri Levante: tessuti preziosi e stile per i lidi più chic.

La moda dei beach club non è ancora finita, anzi; I migliori beach club dell’estate 2025 tra tessuti Dior e gelati Cova, da Taormina alla Versilia; Costumi da bagno, inversione di tendenza in arrivo? In spiaggia mostrate più centimetri di pelle possibili adesso, perché questa potrebbe essere l'ultima estate per farlo (lo dice la moda).

