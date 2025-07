Bagaglio a mano? Metà dei viaggiatori paga extra senza saperlo il 40% costretto a imbarcare il trolley anche se in regola | la denuncia di Altroconsumo

Doveva essere un alleato pratico e gratuito per viaggi leggeri, ma si è trasformato sempre più spesso in una fonte di stress, costi imprevisti e frustrazione. Il bagaglio a mano è al centro di un crescente malcontento tra i viaggiatori italiani. A confermarlo sono i risultati di una recente indagine condotta a fine giugno da Altroconsumo, in collaborazione con le principali organizzazioni di consumatori di Belgio, Spagna e Portogallo (parte del network Euroconsumers), che ha coinvolto oltre mille passeggeri italiani. I dati emersi dal sondaggio sono eloquenti e fotografano una situazione critica: ben il 54% dei passeggeri italiani ha vissuto esperienze negative legate al bagaglio a mano negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Bagaglio a mano? Metà dei viaggiatori paga extra senza saperlo, il 40% costretto a imbarcare il trolley anche se in regola”: la denuncia di Altroconsumo

