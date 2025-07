Badminton | tutte asiatiche le vittorie alle Universiadi 2025

Si sono conclusi tutti i tornei di badminton alle Universiadi 2025, disputati in quel di Mülheim an der Ruhr, che si trova a metà strada tra Duisburg ed Essen nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Cinque finali e cinque successi in quota asiatica, in uno sport che non ha visto al via rappresentante italiano alcuno. Nel doppio maschile, che poi è quello che ha chiuso il programma, vittoria per i sudcoreani Yong Jin e Jongmin Lee a spese dei cinesi He Chen Cui e Jian Qin Peng con il punteggio di 15-10 15-10, il tutto senza mai realmente correre alcun rischio di sorta. Si tratta del sedicesimo oro della Corea del Sud alle Universiadi nel badminton dal 2007. 🔗 Leggi su Oasport.it

