Firenze, 26 luglio 2025 – È un’estate nera a caccia di badanti per migliaia di toscani. Tanti passeranno le vacanze a occuparsi di genitori, zii, fratelli in condizioni di bisogno. Mentre cresce il numero dei grandi anziani cronici e con degenerazione cognitiva, diminuisce quello delle persone che si dedicano all’assistenza domiciliare. Un problema enorme che si somma a una lunga serie di criticità legate ai servizi alla persona: se non verranno affrontati con misure tempestive, finiranno per ricadere nel buco nero della spesa pubblica con conseguenze devastanti per il servizio sanitario. Davvero poche le cose che funzionano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Badanti in fuga, famiglie in crisi. “E la Regione non fa la formazione”

