Badante trovata morta in un torrente a Messina | arrestato il dj Michelangelo Corica

È stato arrestato per omicidio volontario a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il dj Michelangelo Corica in relazione alla morte di Raisa Kiseleva, 75enne badante russa, il cui corpo era stato trovato senza vita lo scorso 12 luglio in avanzato stato di decomposizione nel torrente Longano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: badante - torrente - messina - arrestato

Messina, badante russa trovata morta su greto torrente: arrestato un 60enne - (Adnkronos) – Un 60enne originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) è stato arrestato dalla Polizia perché accusato dell’omicidio di una badante russa 75enne, trovata senza vita lo scorso 12 luglio sul greto del torrente Longano in avanzato stato di decomposizione.

Messina, badante russa trovata morta nel torrente: arrestato un 60enne per omicidio Vai su X

Badante trovata morta nel torrente, la caduta dal muretto: arrestato un uomo, cosa è successo; Messina: dj 60enne arrestato per la morte di una badante; Badante trovata morta in un torrente a Messina: arrestato il dj Michelangelo Corica.

Badante trovata morta in un torrente a Messina: arrestato il dj Michelangelo Corica - È stato arrestato per omicidio volontario a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il dj Michelangelo Corica in relazione alla morte di Raisa Kiseleva, 75enne ... Scrive fanpage.it

Messina, badante russa trovata morta su greto torrente: arrestato un 60enne - Un 60enne originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) è stato arrestato dalla Polizia perché accusato dell'omicidio di una badante russa 75enne, trovata senza vita lo scorso 12 luglio sul greto ... Segnala msn.com