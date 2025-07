Baby sicari | il modello sudamericano che contagia l’Europa

Colombiano, senza precedenti penali, freddo nell’esecuzione. Ma ha solo 15 anni. È lui il baby sicario che ha tentato di uccidere a Bogotá Miguel Uribe Turbay, pre-candidato del centrodestra e favorito alle elezioni presidenziali del 2026. Un colpo alla testa, esploso in pieno giorno, ha mandato il politico in coma. Dopo cinque interventi chirurgici, la sua vita resta appesa a un filo. Il minore, detenuto in un centro educativo sorvegliato 24 ore su 24, è diventato il simbolo di una realtà inquietante: gli adolescenti armati, quando non sono addirittura i bambini, non sono più solo un’eccezione, ma una strategia di sistema per cartelli, gang urbane e mafie. 🔗 Leggi su Panorama.it

